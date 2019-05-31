"Ловлять кайф": у Києві знову розгромили новий скляний міст. Фото і відео

На пішохідному мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів у Києві знову розгромили два фрагменти скла.
Інцидент трапився ввечері у п'ятницю, 31 травня. Про це повідомляється на сторінці керівника проекту dtp.kiev.ua Влада Антонова у Facebook. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що тріснуті фрагменти скла були нічим на закріплені і їх можна було легко підняти руками, чим і скористалися кияни, які проходили повз.
Міст у Києві
Міст у Києві
Міст у Києві
Міст у Києві
Міст у Києві
"Всупереч проханням і застереженням громадяни продовжують заходити за загородження і перевіряти на міцність тріснуте скло на новому пішохідному мосту. Крім того, багато з них перевіряють, чи дійсно його можна віддерти, підняти руками", – поділився Антонов.
"Наряд поліції прогнав роззяв, але вони моментально повернулися після того, як поліцейські поїхали. Багато з них ловлять кайф, фотографуючись на тріснутому склі", – додав він.
Міст у Києві
Міст у Києві
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Новий міст тріснув втретє за два дні після відкриття, яке відбулося 25 травня. Спочатку тріснуло два захисні шари, а потім ще одне скло було пошкоджене після демонтажу уламків.
Після пошкодження на новому мосту поміняли вже три скла. Також влада Києва розглядає варіант заміни пошкодженої склоплівки на броньоване скло.
Українці вважають, що в руйнуванні нового пішохідно-велосипедного моста в Києві між Володимирською гіркою й Аркою дружби народів винні вандали.
Довкола будівництва нового шляхопроводу спалахнули кілька гучних скандалів. Спочатку низка ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що міст суперечить законодавству, оскільки нібито може нашкодити світовій спадщині Софії Київської.
Пізніше швейцарські архітектори заявили, що проект моста нібито був узятий із їхніх креслень.
Вартість споруди велосипедно-пішохідного моста в Києві збільшилася до 419,96 мільйонів гривень, що майже в два рази більше запланованої суми.
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