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/Новини Києва

"Ловлять кайф": у Києві знову розгромили новий скляний міст. Фото і відео

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На пішохідному мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів у Києві знову розгромили два фрагменти скла.

Інцидент трапився ввечері у п'ятницю, 31 травня. Про це повідомляється на сторінці керівника проекту dtp.kiev.ua Влада Антонова у Facebook. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що тріснуті фрагменти скла були нічим на закріплені і їх можна було легко підняти руками, чим і скористалися кияни, які проходили повз.

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Міст у Києві

Міст у Києві

Міст у Києві

Міст у Києві

Міст у Києві

Міст у Києві

Міст у Києві

Міст у Києві

Міст у Києві

Міст у Києві

"Всупереч проханням і застереженням громадяни продовжують заходити за загородження і перевіряти на міцність тріснуте скло на новому пішохідному мосту. Крім того, багато з них перевіряють, чи дійсно його можна віддерти, підняти руками", – поділився Антонов.

"Наряд поліції прогнав роззяв, але вони моментально повернулися після того, як поліцейські поїхали. Багато з них ловлять кайф, фотографуючись на тріснутому склі", – додав він.

Міст у Києві

Міст у Києві

Міст у Києві

Міст у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Київ
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Мне кажется, стекло лопается само, Для таких стёкол нужно специальная технология!
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