Літак SkyUp з іноземцями і дипломатами на борту не випускають з України: перші деталі

Кияни 13:17, 25.04.2020 Оновлено: 14:17, 25.04.2020

Спецрейс PQ907 авіакомпанії SkyUp Airlines, який повинен був вилетіти за маршрутом Київ-Франкфурт о 7:45, досі залишається в аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляє портал Flight-Status.info, виліт літака Boeing 737-700 очікується о 15:00, запланована затримка рейсу складе 7 годині 15 хвилин.

Літак затримується більше ніж на 7 годин

На борту знаходяться іноземні громадяни, в тому числі дипломати. Для більшості з них Франкфурт – не кінцевий пункт призначення, а транзитна точка.

Державіаслужба України не повідомляє авіакомпанії офіційну причину, по якій не видає дозвіл на виліт.

Цього тижня SkyUp Airlines вже успішно здійснила спецрейси до Франкфурта, Берліна і Сеула.

kbp.aero

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Україна виплатить компенсацію авіакомпаніям, які після припинення регулярних польотів займалися евакуацією громадян.

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