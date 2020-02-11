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11 лютого • оновлено в 11:04
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"Ліпили цілим стадом!" У Києві жорстоко побили відомого ветерана АТО

21.4т
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У Києві натовп жорстоко побив ветерана АТО, учасника шоу "Зважені та щасливі" Миколу Ворошнова.

Бійка трапилася через конфлікт на дорозі. Про те, що трапилося, Ворошнов розповів на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши криваві фото і відео. (Щоб подивитися відео проскрольте до кінця сторінки)

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"Прикро, що не сам на сам, а ліпили мене цілим стадом. Трапилося це у Києві, на Березняках перед виїздом на Дарницький міст, об 11.00. Я їхав по головній, а воно справа з-під знака. Довелося гальмувати. Почав йому сигналити, вказуючи цим своє невдоволення подібною поведінкою на дорозі. Підрізавши мене, авто загальмувало, з нього вискочили двоє. Водій: представницької зовнішності, з депутатським значком на відвороті піджака, а з пасажирського місця – охоронець у плащі з "вухом", який відразу "позначив" наявність вогнепальної зброї", – розповів Ворошнов.

Після нетривалої сварки до місця під'їхала ще одна машина з якої вийшли двоє.

"І тут як почало мені "прилітати" з різних боків. Прям "у ціль". Добре, що встояв на ногах, бо ці могли б почати "піднімати" з носка ... Здається, на мій превеликий сором, я навіть не "відповів", але це не точно... Хороших стусанів отримав. Давно так не відгрібав", – додав Ворошнов.

Миколу Ворошнова побили в Києві

Миколу Ворошнова побили в Києві

ФБ Миколи Ворошнова

Він уточнив, що нападники вибили йому шматок зуба, розбили губи, було багато крові. На сайті Верховної Ради колишній боєць не знайшов схожої особи.

"По машині: чорний джип, здається "Порше Каєн" (можливо, "Рендж"), номерний знак – тільки цифри пам'ятаю 7747... без букв і точної марки авто – майже неможливо встановити точного власника", – написав Ворошнов.

Він звернувся до чоловіка, який спровокував бійку.

"Якщо ти – чоловік, дай потримати тебе за горло, сам на сам! А потім і твоїм псам хвости понакручувати, по одному, по-чесному", – підсумував Ворошнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу обурила історія ексволонтера АТО Миколи Ворошнова, у якого трапився "мовний" конфлікт з невідомим, що пообіцяв "розібратися з такими, як він". Інцидент відбувся 27 серпня у супермаркеті АТБ біля метро "Лівобережна".

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна Київ
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
"Зеленые" распоясались! Куда идем?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел. При Порошенко такого не было.
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Пети Moщи
Пети Moщи
Губу разбили впятером? Да это просто пощёчину была, и кажется он не ответил)) мaйдaнyтые ваши repoи ccыkло
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