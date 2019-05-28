Лікарні, будинки, супермаркети: в Києві шукають бомби в десятках об'єктів. Повний список і фото

У вівторок, 28 травня, в Києві повідомили про замінування десятків лікарень, пологових будинків, магазинів і житлових будинків.

Так, стало відомо, що екстрені служби почали евакуацію людей по всьому місту. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram. (Щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Невідомий "мінувальник" повідомив про наявність вибухівки близько 20:15. У список "замінованих" об'єктів потрапили зокрема супермаркети "АТБ" і "Сільпо", гіпермаркети "Ашан", ТРЦ "Гулівер".

ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер"

Повний список адрес, які опинилися в зоні ризику:

1. вул. Симона Петлюри, 32;

2. проспект Миколи Бажана, 1е;

3. вул. Сікорського, 1;

4. вул. Вікентія Хвойки 15/15/б;

5. вул. Дніпровська набережна, 26ж;

6. бульвав Дружби народів 14/16;

7. Московська площа, 3;

8. вул. Миколи Закревського 95А;

9. вул. Драгоманова, 9;

10. вул. Платона Майбороди, 32;

11. Маршала Конєва, 8;

12. Степана Бандери, 6;

13. Городня, 13;

14. Кутузова

лікарні:

1. на Волинській, 21;

2. на Діміевской, 5А;

3. на Кирилівській, 103;

4. на Братиславській, 3;

5. на Євгена Коновальця, 34А

6. Київський гір. пологовий будинок №7;

7. пологовий будинок №3;

8. пренатальний центр;

9. пологовий госпіталь №5;

10. пологовий госпіталь №6;

11. будинок матері.

"Сільпо" на Конєва, 7 Інформатор

Facebook "Мінський масив"

"Sportlife" на Конєва, 8 Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 21 травня "замінували" будівлю міської держадміністрації.

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