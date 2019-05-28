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Лікарні, будинки, супермаркети: в Києві шукають бомби в десятках об'єктів. Повний список і фото

1.1тЧитати матеріал російською

У вівторок, 28 травня, в Києві повідомили про замінування десятків лікарень, пологових будинків, магазинів і житлових будинків.

Так, стало відомо, що екстрені служби почали евакуацію людей по всьому місту. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram. (Щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Невідомий "мінувальник" повідомив про наявність вибухівки близько 20:15. У список "замінованих" об'єктів потрапили зокрема супермаркети "АТБ" і "Сільпо", гіпермаркети "Ашан", ТРЦ "Гулівер".

Новини
У Києві "замінували" десятки супермаркетів, ТРЦ й аеропорт: подробиці і відео
ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер"

Повний список адрес, які опинилися в зоні ризику:

1. вул. Симона Петлюри, 32;

2. проспект Миколи Бажана, 1е;

3. вул. Сікорського, 1;

4. вул. Вікентія Хвойки 15/15/б;

5. вул. Дніпровська набережна, 26ж;

6. бульвав Дружби народів 14/16;

7. Московська площа, 3;

8. вул. Миколи Закревського 95А;

9. вул. Драгоманова, 9;

10. вул. Платона Майбороди, 32;

11. Маршала Конєва, 8;

12. Степана Бандери, 6;

13. Городня, 13;

14. Кутузова

лікарні:

1. на Волинській, 21;

2. на Діміевской, 5А;

3. на Кирилівській, 103;

4. на Братиславській, 3;

5. на Євгена Коновальця, 34А

6. Київський гір. пологовий будинок №7;

7. пологовий будинок №3;

8. пренатальний центр;

9. пологовий госпіталь №5;

10. пологовий госпіталь №6;

11. будинок матері.

"Сільпо" на Конєва, 7

"Сільпо" на Конєва, 7

Інформатор

Лікарні, будинки, супермаркети: в Києві шукають бомби в десятках об'єктів

Facebook "Мінський масив"

"Sportlife" на Конєва, 8

"Sportlife" на Конєва, 8

Інформатор

У Києві евакуювали житлові будинки, пологові будинки та магазини: список адрес з новою хвилею "мінувань" У вівторок, 28 травня, в Києві з будівель лікарень, пологових будинків, супермаркетів і пологових будинків. Вхід в приміщення закритий. Всередину нікого не впускають, а на місці чергують співробітники екстрених служб. Це пов'язано з повідомленням про замінування, яке прийшло близько 20:15. Тепер "мінер" вирішив повідомити про наявність вибухівки не тільки в супермаркетах, як це робилося раніше. Тепер в список потрапили житлові будинки, супермаркети "АТБ", "Сільпо", гіпермаркети "Ашан", міські лікарні та будинки. Публікуємо повний список адрес зі збереженням правопису заявника: 1.УЛІЦА СИМОНА ПЕТЛЮРИ 32 2. ПРОСПЕКТ Миколи БАЖАНА 1Е 3. ВУЛИЦЯ СІКОРСЬКОГО 1 4. ВУЛИЦЯ Вікентія Хвойки 15/15/6 5. ВУЛИЦЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА НАБЕРЕЖНАЯ 26 Ж 6. ВУЛИЦЯ БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ 14 / 16 7. ВУЛИЦІ МОСКОВСЬКА ПЛОЩА 3 8. ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО 95А 9. ВУЛИЦІ ДРАГОМОНОВА 9 10. ВУЛИЦІ Платона МАЙБОРОДИ 32 11. ВУЛИЦІ МАРШАЛА КОНЕВА 8 12. ВУЛИЦІ Степана Бандери 6 13. ВУЛИЦІ городніх 13 14. ВУЛИЦІ КУТУЗОВА СЕРІЯ ВИБУХІВ вІДБУДЕТЬСЯ В ЛІКАРНЯХ КИЄВА ПО АДРЕСАМИ 1. ЛІКАРНІ НА ВОЛИНСЬКА 21, 2. ЛІКАРНІ НА ДІМІЕВС АЯ 5А, 3. ЛІКАРНІ НА Кирилівська 103, 4. ЛІКАРНІ НА Братиславська 3, 5. ЛІКАРНІ НА ЕВГЕНИЯ КОНОВАЛЬЦЯ 34А 6. КИЇВСЬКИЙ ГОР ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК √7 7. ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК √3 8. пренатальні ЦЕНТР 9. ПОЛОГОВИЙ ГОСПІТАЛЬ √5 10. ПОЛОГОВИЙ ГОСПІТАЛЬ √6 11. БУДИНОК МАТЕРІ СЕРІЯ ВИБУХІВ вІДБУДЕТЬСЯ У ГІПЕРМАРКЕТАХ АШАН АТБ СІЛЬПО Джерело: Інформатор

Публікація від dtp.kiev.ua (@ dtp.kiev.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 21 травня "замінували" будівлю міської держадміністрації.

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УкраїнаКиїв
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Санина Юлия
Санина Юлия
Моя блaгодаpнocть тому, ктo пoкaзал мне этoт пpекpaсный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁63yio0 Пpoстo пройдя oпрос полyчила пoчти полyгoдoвyю зapплатy)) Пользуйтeсь, пока еcть вoзмoжность=)
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