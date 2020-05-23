Чому не треба поспішати їздити в метро Києва: лікарка пояснила небезпеку

Перебування в метро Києва після відновлення його роботи може становити загрозу з точки зору зараження коронавірусом навіть за умови, що пасажири будуть в масках і в рукавичках.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловила терапевтка, епідеміологиня, ревматологиня Людмила Смоліна. "Тим, у кого немає особливої необхідності, я рекомендую утриматися від поїздок", – зауважила вона.

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На думку лікаря, виходячи з санітарних міркувань, варто було б обмежити кількість людей, що одночасно перебувають у метро, але "масовість переможе". До зняття обмежень владу змушує транспортний колапс у столиці, допустила вона.

Медичка зазначила, що в метро вкрай проблематично організувати вимірювання температури тіла кожного пасажира, а також контроль за дотриманням рекомендованих правил гігієни.

"Навіть якщо в певні години або в вихідні дні метро завантажено менше, ми ж не знаємо, хто до нас там чхнув, витер носа рукою і забруднив поручні. Навіть якщо люди будуть у рукавичках, їх потрібно вміти правильно знімати – вивертаючи всередину, не торкаючись зовнішньої поверхні, і відразу викидати", – наголосила медичка.

Лікарка пояснила, чому не треба поспішати їздити в метро

За її словами, метрополітеном на цьому етапі ослаблення карантину слід користуватися тільки тим, кому це конче потрібно. "Ті, хто можуть залишитися, нехай ще трохи почекають", – порекомендувала лікарка.

Як писав OBOZREVATEL, метро в Києві відновить роботу з 25 травня. Адміністрація метрополітену заявила, що розраховує на підтримку поліції в питанні дотримання пасажирами маскового режиму.