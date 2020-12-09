Лікар про психологічні проблеми COVID-хворих в Києві: маски знімають, у них падає сатурація
У реанімаційному відділенні Київської клінічної лікарні №4 хворі знімають кисневі маски, тому що їм здається, що у них все добре.
Про це в інтерв'ю "Главреду" повідомила директор (головний лікар) медустанови Тетяна Мостепан, звернувши увагу на нестабільний психологічний стан пацієнтів.
"Якщо ж ми бачимо підвищену стурбованість пацієнта, обов'язково залучаємо психолога. У пацієнта немає контакту з родичами, вони можуть лише передати передачу через санітарів. Родичі спілкуються тільки в телефонному режимі", – підкреслила вона.
Але в реанімації, за словами медика, користуватися телефоном не дозволяють, так як хворі знімають маски, падає сатурація, тому що їм здається, що все добре, а насправді показники говорять про зворотне.
"Філософія нашого закладу в тому, щоб людям, які потрапили в цю біду, допомогти не тільки вилікуватися, а й пережити все це більш спокійно і вийти з лікарні", – додала Мостепан.
Вона також уточнила, що в лікарні психолог працює не тільки з хворими, а й з персоналом, так як спочатку було трохи паніки, страхів, депресивних станів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк вважає, що істотного зменшення випадків коронавірусу в Україні можна очікувати навесні і влітку наступного року.
Колишній заступник голови МОЗ виступив за термінове введення локдауна. Ковтонюк переконаний, що приблизно через місяць регіони повинні поступово виходити з жорсткого карантину.