Лікар про психологічні проблеми COVID-хворих в Києві: маски знімають, у них падає сатурація

У реанімаційному відділенні Київської клінічної лікарні №4 хворі знімають кисневі маски, тому що їм здається, що у них все добре.

Про це в інтерв'ю "Главреду" повідомила директор (головний лікар) медустанови Тетяна Мостепан, звернувши увагу на нестабільний психологічний стан пацієнтів.

"Якщо ж ми бачимо підвищену стурбованість пацієнта, обов'язково залучаємо психолога. У пацієнта немає контакту з родичами, вони можуть лише передати передачу через санітарів. Родичі спілкуються тільки в телефонному режимі", – підкреслила вона.

Але в реанімації, за словами медика, користуватися телефоном не дозволяють, так як хворі знімають маски, падає сатурація, тому що їм здається, що все добре, а насправді показники говорять про зворотне.

"Філософія нашого закладу в тому, щоб людям, які потрапили в цю біду, допомогти не тільки вилікуватися, а й пережити все це більш спокійно і вийти з лікарні", – додала Мостепан.

Вона також уточнила, що в лікарні психолог працює не тільки з хворими, а й з персоналом, так як спочатку було трохи паніки, страхів, депресивних станів.

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