У середу, 25 березня, на мосту Патона в результаті ДТП автомобіль Dacia Logan перекинувся на дах.

Як повідомляє Telegram-канат "Київ оперативний", близько 20:40 Dacia Logan рухався в бік міста по мосту Патона. Однак, в якийсь момент водій не впорався з керуванням, автомобіль врізався в попутний Daewoo, після - у відбійник, а потім перекинувся на дах.

В результаті ДТП пасажирів Dacia госпіталізували, а водія допитує поліція. При цьому, водій Daewoo розповів, що встиг лише побачити щось мчить на великій швидкості, а після відчув удар.

У Києві водій перевернув автомобіль на дах

У Києві водій перевернув автомобіль на дах

Також в мережу потрапило відео з салону Dacia Logan. Усередині грала гучна музика, пасажири веселилися, а водій небезпечно обганяв автомобілі.

У Києві водій перевернув автомобіль на дах

У Києві водій перевернув автомобіль на дах

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом на Новообухівській трасі сталося масштабне ДТП. Загиблим в аварії виявився відомий український боксер Дмитро Лісовий.

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