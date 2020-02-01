Опубліковано топ-7 місць Києва, які зникли назавжди. Вражаючі фото

В мережі оприлюднили топ-7 місць в Києві, які зникли з обличчя міста. Серед них: кінотеатр "Колос", ресторан "Столичний", винний льох "Троянда Закарпаття" та танцмайданчик "Жаба".

Про старовинні місця написали на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Також були опубліковані неймовірні фото локацій (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Наводимо список з 7 місць в Києві, які вже не вдасться побачити власними очима:

Кінотеатр "Колос" (район Нижнього і Верхнього валів).

Його відкрили на початку 30-х років минулого століття в приміщенні колишнього магазину тканин. У дерев'яному кінотеатрі не було ані туалету, ані буфету, ані системи опалення, але він усе одно завжди був повний. У 1953 році "Колос" згорів до фундаменту, але його відновили. Другої пожежі в 1977-му той не витримав – кінотеатр знесли.

Кінотеатр "Колос" Клуб корінного киянина

Ресторан "Столичний" (вул. Хрещатик, 5)

Колись був наймоднішим рестораном, де відпочивала вся еліта міста. Згодом про заклад пішла погана слава – завідуючу виробництвом ресторану звинуватили у фінансових махінаціях. Уже в 2003 році "Столичний" знесли.

Ресторан "Столичний" Клуб корінного киянина

Сінний ринок

У 1958 році в столиці України закінчили спорудження Сінного ринку, який тоді був найбільшою критою торговельною площею в СРСР. У 1990-х і 2000-х там розташовувався великий блошиний ринок. У 2004 році Сінний закрили на капремонт, який так і не зробили. А в 2005 ринок зруйнували.

Сінний ринок Клуб корінного киянина

Ковзанка

Відкрилася для обожнювачів кататися на льоду у 2004 році і працювала лише п'ять років. У 2009 році її закрили – нібито через збитки. Після там з'явився нічний клуб, який теж проіснував недовго.

Ковзанка Клуб корінного киянина

Розважальний комплекс "Шато-де-Флер" (Маріїнський парк)

У кінці XIX століття на місці нинішнього стадіону "Динамо" побудували перший розважальний комплекс у Києві під назвою "Шато-де-Флер" ("Замок квітів"). У ньому був ресторан, танцювальний зал, літній театр, кафе і пивний бар з садом. Заклад проіснував до 1917 року, а стадіон з'явився вже в 1933 році.

Розважальний комплекс "Шато-де-Флер" Клуб корінного киянина

Винний льох "Троянда Закарпаття" (Велика Васильківська)

Навпроти кінотеатру "Київ" раніше був винний магазин "Троянда Закарпаття" з погребом, де завжди можна було продегустувати бочкове вино.

Винний льох "Троянда Закарпаття" Клуб корінного киянина

Танцмайданчик "Жаба" (Арка дружби народів)

Культове місце 1950-70-х розташовувалося на схилі Дніпра, поблизу Арки дружби народів. Назву отримало завдяки навісу над естрадою, який нагадував жабу. На майданчику завжди було багато людей. У 70-х його закрили, а у 2000-х – знесли залишки конструкцій.

Танцмайданчик "Жаба" Клуб корінного киянина

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися вражаючі архівні фото з київського військового госпіталю часів Першої світової війни (1914 – 1918 рік). Вони розчулили користувачів, які почали активно коментувати пост.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал