З'явився топ-10 місць із найбруднішим повітрям на Київщині: список

Названий топ-10 точок у Київській області, де рівень забруднення повітря станом на початок грудня був найбільшим.

Список опублікував журнал "НВ" з посиланням на дані SaveEcoBot. Спостереження велися протягом майже 48 годин – з 21:00 1 грудня і до 20:00 3 грудня.

Рейтинг склали на основі кількості годин, коли забруднення повітря перевищувало допустимий рівень.

На Київщині виміряли рівень забруднення повітря Вікіпедія

Вул. Салютна, 5а, м. Київ, Шевченківський район – 32 години. Вул. Шевченка, 145/1, 165а, м. Бориспіль – 26 годин. Майдан Незалежності, 18/2, м. Київ, Шевченківський район – 17 годин. Вул. Сім'ї Кульженків, 31, м. Київ, Оболонський район – 7 годин. Вул. Кірова, 40, смт. Чабани – 7 годин. Вул. Миколи Матеюка, 5а, м. Київ, Деснянський район – 6 годин. Пр-т. Науки, 42, м. Київ, Голосіївський район – 3 години. Б-р. Незалежності, 4а, м. Бровари – 2 години. Вул. Варшавська, 114, м. Ірпінь – 2 години. Вул. Набережна, 3, с. Тарасівка – 2 години.

Рівень забруднення повітря на Київщині НВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що у місті ситуація із забрудненням повітря – контрольована, перевищення норми з викиду шкідливих речовин зафіксоване лише поблизу великих транспортних артерій.

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