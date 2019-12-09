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9 грудня • оновлено в 13:21
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З'явився топ-10 місць із найбруднішим повітрям на Київщині: список

1.6т
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Названий топ-10 точок у Київській області, де рівень забруднення повітря станом на початок грудня був найбільшим.

Список опублікував журнал "НВ" з посиланням на дані SaveEcoBot. Спостереження велися протягом майже 48 годин – з 21:00 1 грудня і до 20:00 3 грудня.

Рейтинг склали на основі кількості годин, коли забруднення повітря перевищувало допустимий рівень.

На Київщині виміряли рівень забруднення повітря

На Київщині виміряли рівень забруднення повітря

Вікіпедія

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"Вбивці атмосфери Києва": що відомо про основні забруднювачі повітря

  1. Вул. Салютна, 5а, м. Київ, Шевченківський район – 32 години.

  2. Вул. Шевченка, 145/1, 165а, м. Бориспіль – 26 годин.

  3. Майдан Незалежності, 18/2, м. Київ, Шевченківський район – 17 годин.

  4. Вул. Сім'ї Кульженків, 31, м. Київ, Оболонський район – 7 годин.

  5. Вул. Кірова, 40, смт. Чабани – 7 годин.

  6. Вул. Миколи Матеюка, 5а, м. Київ, Деснянський район – 6 годин.

  7. Пр-т. Науки, 42, м. Київ, Голосіївський район – 3 години.

  8. Б-р. Незалежності, 4а, м. Бровари – 2 години.

  9. Вул. Варшавська, 114, м. Ірпінь – 2 години.

  10. Вул. Набережна, 3, с. Тарасівка – 2 години.

Рівень забруднення повітря на Київщині

Рівень забруднення повітря на Київщині

НВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що у місті ситуація із забрудненням повітря – контрольована, перевищення норми з викиду шкідливих речовин зафіксоване лише поблизу великих транспортних артерій.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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