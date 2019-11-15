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15 листопада • оновлено в 17:41
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З'явився прогноз погоди у Києві на вихідні

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У Києві вихідними, 16 та 17 листопада, буде похмура погода, проте дощі не передбачаються.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у цей період – 5-10 м/с.

У суботу вночі очікується +4...+6 градусів, вдень – до +9...+11. У неділю температура буде аналогічною.

З'явився прогноз погоди у Києві на вихідні

З'явився прогноз погоди у Києві на вихідні

Свій прогноз також дала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"У Києві 16-17 листопада опадів не передбачається. Вночі +3...+5 градусів, вдень +8...+11 градусів", – написала вона.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України у грудні прогнозується мінлива погода з дощем і мокрим снігом, більше схожа на осінню.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області Прогноз погоди
Місце
Україна Київ
Тег
погода
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