У Києві вихідними, 16 та 17 листопада, буде похмура погода, проте дощі не передбачаються.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у цей період – 5-10 м/с.

У суботу вночі очікується +4...+6 градусів, вдень – до +9...+11. У неділю температура буде аналогічною.

З'явився прогноз погоди у Києві на вихідні

Свій прогноз також дала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"У Києві 16-17 листопада опадів не передбачається. Вночі +3...+5 градусів, вдень +8...+11 градусів", – написала вона.

Прогноз погоди Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України у грудні прогнозується мінлива погода з дощем і мокрим снігом, більше схожа на осінню.

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