У Києві вихідними, 16 та 17 листопада, буде похмура погода, проте дощі не передбачаються.
Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у цей період – 5-10 м/с.
У суботу вночі очікується +4...+6 градусів, вдень – до +9...+11. У неділю температура буде аналогічною.
З'явився прогноз погоди у Києві на вихідні
Свій прогноз також дала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"У Києві 16-17 листопада опадів не передбачається. Вночі +3...+5 градусів, вдень +8...+11 градусів", – написала вона.
Прогноз погоди
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України у грудні прогнозується мінлива погода з дощем і мокрим снігом, більше схожа на осінню.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".