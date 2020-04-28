У мережі з'явилося відео з гуртожитком у Петропавлівській Борщагівці Київської області, де трапився спалах коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Гуртожиток належить приватному ВНЗ – Київському міжнародному університету, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У закладі спершу стало погано 22-річному студенту – він втратив свідомість. Після цього йому зробили ПЛР-тест і дізналися про наявність COVID-19.

У гуртожитку на Київщині трапився спалах COVID-19. Ілюстрація

Тоді в гуртожитку розпочали масове обстеження мешканців. Так, коронавірус виявили у шістьох студентів та коменданта.

Загалом там проживає приблизно 150 осіб, більшість з них – студенти-іноземці. Станом на 28 квітня у будівлю нікого не впускали, а із неї – нікого не випускали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у гуртожитку Петропавлівської Борщагівки Київської області трапився спалах коронавірусу COVID-19.