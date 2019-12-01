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1 грудня • оновлено в 22:11
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Хрещатик без реклами, Майдан з Леніним: з'явилися вражаючі архівні фото Києва

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З'явилася вражаюча підбірка знімків Києва у ХХ столітті. На ній зображена вулиця Хрещатик без рекламних щитів, але з гастрономом, а на Майдані Незалежності немає ТЦ "Глобус", зате стоїть пам'ятник радянському політику Володимиру Леніну.

Підбірка належить Борису Градову, який з середини 50-х працював фотокореспондентом журналу "Україна". Її опублікувало видання The Village Україна (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Градов народився 1908 року в Саратовській губернії Російської імперії, а згодом разом з дружиною Іриною Пап потрапив до Києва, де почав працювати у місцевих виданнях. Сред найвідоміших знімків фотографа – портрети письменника Максима Горького та космонавта Юрія Гагаріна. За час роботи в Києві Градов знімав Хрещатик та мешканців міста. Помер у 1988 році.

1975, Київ, Центральний гастроном на Хрещатику

1975, Київ, Центральний гастроном на Хрещатику

The Village Україна/Борис Градов

Фотоархів був збережений завдяки Анатолю Кармінському. З допомогою нащадків Градова фотограф Валерій Мілосердов почав упорядковувати сімейний фотоархів майстра.

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Фотограф Борис Градов

Фотограф Борис Градов

The Village Україна/Ірина Пап

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті

Центр Києва у ХХ столітті

The Village Україна/Борис Градов

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Максим Іншаков показав Київ із незвичного ракурсу. Так, він об'єднав сучасні кольорові й старі чорно-білі знімки.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Русинов Алексей
Русинов Алексей
И тогда в Киеве не проходили факельные шествия и гей - парады! Плохо было???
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4
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Что, наелись нарабства, ностальгия в окно постучалась?
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5
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Petrov Valery
Petrov Valery
Счастливые лица, бесплатные квартиры, медицина и образование. Отсутствие безработицы и безопасные для детей дворы... Вот стоило всё это менять на олигархов и кружевные трусики?
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6
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Petrov Valery, в Европу захотели.
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