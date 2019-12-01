Хрещатик без реклами, Майдан з Леніним: з'явилися вражаючі архівні фото Києва

З'явилася вражаюча підбірка знімків Києва у ХХ столітті. На ній зображена вулиця Хрещатик без рекламних щитів, але з гастрономом, а на Майдані Незалежності немає ТЦ "Глобус", зате стоїть пам'ятник радянському політику Володимиру Леніну.

Підбірка належить Борису Градову, який з середини 50-х працював фотокореспондентом журналу "Україна". Її опублікувало видання The Village Україна (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Градов народився 1908 року в Саратовській губернії Російської імперії, а згодом разом з дружиною Іриною Пап потрапив до Києва, де почав працювати у місцевих виданнях. Сред найвідоміших знімків фотографа – портрети письменника Максима Горького та космонавта Юрія Гагаріна. За час роботи в Києві Градов знімав Хрещатик та мешканців міста. Помер у 1988 році.

1975, Київ, Центральний гастроном на Хрещатику The Village Україна/Борис Градов

Фотоархів був збережений завдяки Анатолю Кармінському. З допомогою нащадків Градова фотограф Валерій Мілосердов почав упорядковувати сімейний фотоархів майстра.

Фотограф Борис Градов The Village Україна/Ірина Пап

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Центр Києва у ХХ столітті The Village Україна/Борис Градов

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Максим Іншаков показав Київ із незвичного ракурсу. Так, він об'єднав сучасні кольорові й старі чорно-білі знімки.

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