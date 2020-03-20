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20 березня • оновлено в 15:21
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З'явилися результати тестів військового пенсіонера з підозрою на коронавірус

13.9т
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У госпіталізованого в Києві пенсіонера Міністерства оборони України, у якого запідозрили захворювання на коронавірус COVID-19, не виявили інфекції.

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Про це написала служба зв’язків із громадськістю Командування медичних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook. Відповідні результати дослідження надійшли з Київського міського лабораторного центру.

"У пенсіонера Міністерства оборони України, що звернувся зі скаргами на стан здоров’я до Національного військово-медичного клінічного центру ГВКГ, коронавірусноі інфекціі немає", – йдеться у повідомленні.

Коронавірус у Києві. Ілюстрація

Коронавірус у Києві. Ілюстрація

У чоловіка діагностували пневмонію. Його помістили під постійний медичний нагляд. Стан здоров’я пацієнта – задовільний.

В Україні станом на 19 березня зафіксовано вже 26 випадків зараження новим коронавірусом. Зокрема, у Києві захворіло троє людей, а на території області – ще двоє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві госпіталізували військового пенсіонера, у якого один із експрестестів показав наявність коронавірусу.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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