З'явилися результати тестів військового пенсіонера з підозрою на коронавірус

У госпіталізованого в Києві пенсіонера Міністерства оборони України, у якого запідозрили захворювання на коронавірус COVID-19, не виявили інфекції.

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Про це написала служба зв’язків із громадськістю Командування медичних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook. Відповідні результати дослідження надійшли з Київського міського лабораторного центру.

"У пенсіонера Міністерства оборони України, що звернувся зі скаргами на стан здоров’я до Національного військово-медичного клінічного центру ГВКГ, коронавірусноі інфекціі немає", – йдеться у повідомленні.

Коронавірус у Києві. Ілюстрація

У чоловіка діагностували пневмонію. Його помістили під постійний медичний нагляд. Стан здоров’я пацієнта – задовільний.

В Україні станом на 19 березня зафіксовано вже 26 випадків зараження новим коронавірусом. Зокрема, у Києві захворіло троє людей, а на території області – ще двоє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві госпіталізували військового пенсіонера, у якого один із експрестестів показав наявність коронавірусу.

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