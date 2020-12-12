З'явилися перші фото Андріївської церкви у Києві після реставрації

Міністр культури України Олександр Ткаченко опублікував перші фото Андріївської церкви у Києві після реставрації.

На своїй сторінці у Facebook посадовець повідомив, що уже 13 грудня у храмі відбудеться перша церковна служба, а з 15 грудня завітати до нього зможе кожен охочий. Ткаченко нагадав, що реставраційні роботи у церкві тривали 11 років, 5 з яких вона була закритою.

"11 років реставраційно-ремонтних робіт, 5 з яких собор був закритим. Вдячний команді, завдяки таланту яких місце сили знову відкрите для відвідувачів", – написав міністр.

Відреставрована Андріївська церква Олександр Ткаченко / Facebook

Відреставрована Андріївська церква Олександр Ткаченко / Facebook

"Впевнений, ви будете вражені оздобленням храму. Особливо приголомшує іконостас, який повернуто до первісного задуму видатного архітектора Растреллі. Побачене на власні очі доводить важливість для країни реалізації президентської ініціативи "Велика Реставрація", – зазначив міністр.

Реставрація тривала 11 років Олександр Ткаченко / Facebook

13 грудня у храмі відбудеться перша церковна служба Олександр Ткаченко / Facebook

5 років церква була закритою Олександр Ткаченко / Facebook

Він такж розповів, що відкриття церкви супроводжувалось симфоніями Вівальді, Баха та українських музичний геніїв – композиторів Максима Березовського та Дмитра Бортнянського.

На відкритті церкви був присутній симфонічний оркестр Олександр Ткаченко / Facebook

Відреставрована Андріївська церква Олександр Ткаченко / Facebook

Відреставрована Андріївська церква Олександр Ткаченко / Facebook

Олександр Ткаченко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали чорно-білу картину з Софійським собором у Києві, створену у 1854 році.