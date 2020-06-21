З'явилися фото зсередини багатоповерхівки, що вибухнула в Києві
З'явилися фотографії зсередини зруйнованого вибухом будинку на Позняках.
Знімки опублікували на Facebook-сторінці "ДТП Київ". На кадрах видно розкидані вибухом стіни будинку, вибиті вікна, знищені предмети інтер'єру і розбитий сходовий проліт. Також на фотографіях є рятувальники, що працюють на місці.
"Сусідні будинки перевірять фахівці, а що робити з будинком, де стався вибух, вирішать після висновку конструкторів", – повідомили в публікації.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
в Дарницькому районі Києва приблизно в 10.00 21 червня стався вибух газу в дев'ятиповерхівці. В результаті було пошкоджено декілька поверхів. За даними управління ГСЧС в столиці, двоє людей загинули.
Під час вибуху осколки розлетілися на 20 метрів від епіцентру.
Співробітники ГСЧС діють дуже обережно, оскільки пошкоджені несучі конструкції будівлі. Є загроза обвалу 9-10 поверхів.
У МВС розглядають дві версії вибуху.
Вибух в багатоповерхівці був настільки потужним, що вибухова хвиля "пройшла по землі", залишивши тріщину.
Пізніше рятувальники заявили про ризик обвалу будівлі – його почали зміцнювати.