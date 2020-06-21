З'явилися фото зсередини багатоповерхівки, що вибухнула в Києві

З'явилися фотографії зсередини зруйнованого вибухом будинку на Позняках.

Знімки опублікували на Facebook-сторінці "ДТП Київ". На кадрах видно розкидані вибухом стіни будинку, вибиті вікна, знищені предмети інтер'єру і розбитий сходовий проліт. Також на фотографіях є рятувальники, що працюють на місці.

"Сусідні будинки перевірять фахівці, а що робити з будинком, де стався вибух, вирішать після висновку конструкторів", – повідомили в публікації.

Фото зсередини київської багатоповерхівки після вибуху Facebook-сторінка "ДТП Київ"

Фото зсередини київської багатоповерхівки після вибуху Facebook-сторінка "ДТП Київ"

Фото зсередини київської багатоповерхівки після вибуху Facebook-сторінка "ДТП Київ"

Фото зсередини київської багатоповерхівки після вибуху Facebook-сторінка "ДТП Київ"

Фото зсередини київської багатоповерхівки після вибуху Facebook-сторінка "ДТП Київ"

Фото зсередини київської багатоповерхівки після вибуху Facebook-сторінка "ДТП Київ"

Фото зсередини київської багатоповерхівки після вибуху Facebook-сторінка "ДТП Київ"

Фото зсередини київської багатоповерхівки після вибуху Facebook-сторінка "ДТП Київ"

Фото зсередини київської багатоповерхівки після вибуху Facebook-сторінка "ДТП Київ"

Фото зсередини київської багатоповерхівки після вибуху Facebook-сторінка "ДТП Київ"

Фото зсередини київської багатоповерхівки після вибуху Facebook-сторінка "ДТП Київ"

Фото зсередини київської багатоповерхівки після вибуху Facebook-сторінка "ДТП Київ"

Фото зсередини київської багатоповерхівки після вибуху Facebook-сторінка "ДТП Київ"

Як повідомляв OBOZREVATEL :