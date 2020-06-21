З'явилася інформація про одну з жертв вибуху в київській багатоповерхівці

Однією з жертв вибуху в київській багатоповерхівці на Позняках була літня господиня квартири, де і відбувся вибух.

Про це журналістам розповів прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, передають "Факти". За його словами, жінка була 1943 року народження.

"У нас є інформація про одну загиблу людину – це літня жінка 1943 року народження. Попередньо – це власниця квартири, в якій стався вибух", – сказав він.

УНІАН, посилаючись на слова мешканців, повідомив, що цією жінкою була пенсіонерка на ім'я Людмила Яківна – колишня вчителька і місцева активістка. Незадовго до вибуху вона впала і через травму перестала виходити на вулицю.

"Вона – інтелігентна людина, дуже хороша жінка, жила одна. І за нею вже догляд потрібен був. Ми по одному стояку живемо, і вона нас затоплювала вічно. Невже це у неї витік був? Невже через одну бабусю ми так всі постраждали?", – розповіла мешканка.

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