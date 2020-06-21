З'явилася інформація про одну з жертв вибуху в київській багатоповерхівці
Однією з жертв вибуху в київській багатоповерхівці на Позняках була літня господиня квартири, де і відбувся вибух.
Про це журналістам розповів прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, передають "Факти". За його словами, жінка була 1943 року народження.
"У нас є інформація про одну загиблу людину – це літня жінка 1943 року народження. Попередньо – це власниця квартири, в якій стався вибух", – сказав він.
УНІАН, посилаючись на слова мешканців, повідомив, що цією жінкою була пенсіонерка на ім'я Людмила Яківна – колишня вчителька і місцева активістка. Незадовго до вибуху вона впала і через травму перестала виходити на вулицю.
"Вона – інтелігентна людина, дуже хороша жінка, жила одна. І за нею вже догляд потрібен був. Ми по одному стояку живемо, і вона нас затоплювала вічно. Невже це у неї витік був? Невже через одну бабусю ми так всі постраждали?", – розповіла мешканка.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
в Дарницькому районі Києва приблизно в 10.00 21 червня стався вибух газу в дев'ятиповерхівці. В результаті було пошкоджено декілька поверхів. За даними управління ГСЧС в столиці, двоє людей загинули.
Під час вибуху осколки розлетілися на 20 метрів від епіцентру.
Співробітники ГСЧС діють дуже обережно, оскільки пошкоджені несучі конструкції будівлі. Є загроза обвалу 9-10 поверхів.
У МВС розглядають дві версії вибуху.
Вибух в багатоповерхівці був настільки потужним, що вибухова хвиля "пройшла по землі", залишивши тріщину.
Пізніше рятувальники заявили про ризик обвалу будівлі – його почали зміцнювати.