З'ясувалася справжня причина смерті волонтера Панича: повернувся рак

Тимур Григоренко Життя столиці 16:11, 10.06.2020 Оновлено: 16:40, 10.06.2020

Український волонтер АТО Віталій Панич помер від онкологічного захворювання, про що свідчать результати експертизи.

Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла вдова Панича Наталя.

"Дало про себе знати старе онкозахворювання – в 2018 році чоловікові видалили нирку, проте два роки він почував себе добре. Уже під час розтину виявили некроз другої нирки. Нібито постраждали й інші органи", – йдеться в публікації.

Віталій Панич

Водночас рідні та близькі Панича стверджували, що довго підозрювали коронавірус, але експрес-тест на COVID-19 і два ПЛР-тести виявилися негативними.

Нагадаємо, що в лікарні в Києві в неділю, 7 червня, помер український волонтер АТО Віталій Панич. Після його смерті в Київській міській клінічній лікарні №4 зникли особисті речі волонтера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на могилі вбитого бійця ООС трагічно помер його друг.

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