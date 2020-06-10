Український волонтер АТО Віталій Панич помер від онкологічного захворювання, про що свідчать результати експертизи.

Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла вдова Панича Наталя.

"Дало про себе знати старе онкозахворювання – в 2018 році чоловікові видалили нирку, проте два роки він почував себе добре. Уже під час розтину виявили некроз другої нирки. Нібито постраждали й інші органи", – йдеться в публікації.

Віталій Панич

Водночас рідні та близькі Панича стверджували, що довго підозрювали коронавірус, але експрес-тест на COVID-19 і два ПЛР-тести виявилися негативними.

Нагадаємо, що в лікарні в Києві в неділю, 7 червня, помер український волонтер АТО Віталій Панич. Після його смерті в Київській міській клінічній лікарні №4 зникли особисті речі волонтера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на могилі вбитого бійця ООС трагічно помер його друг.