До цього причиною смерті вважали коронавірус

Після смерті було проведено розтин тіла

Український волонтер АТО Віталій Панич помер від онкологічного захворювання, про що свідчать результати експертизи.

Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла вдова Панича Наталя.

"Дало про себе знати старе онкозахворювання – в 2018 році чоловікові видалили нирку, проте два роки він почував себе добре. Уже під час розтину виявили некроз другої нирки. Нібито постраждали й інші органи", – йдеться в публікації.

Віталій Панич

Водночас рідні та близькі Панича стверджували, що довго підозрювали коронавірус, але експрес-тест на COVID-19 і два ПЛР-тести виявилися негативними.

Нагадаємо, що в лікарні в Києві в неділю, 7 червня, помер український волонтер АТО Віталій Панич. Після його смерті в Київській міській клінічній лікарні №4 зникли особисті речі волонтера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на могилі вбитого бійця ООС трагічно помер його друг.

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