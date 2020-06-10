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10 червня • оновлено в 17:05
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З'ясувалася справжня причина смерті волонтера Панича: повернувся рак

  • Після смерті було проведено розтин тіла

  • Лікарі виявили стару онкохворобу

  • До цього причиною смерті вважали коронавірус

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Український волонтер АТО Віталій Панич помер від онкологічного захворювання, про що свідчать результати експертизи.

Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла вдова Панича Наталя.

"Дало про себе знати старе онкозахворювання – в 2018 році чоловікові видалили нирку, проте два роки він почував себе добре. Уже під час розтину виявили некроз другої нирки. Нібито постраждали й інші органи", – йдеться в публікації.

Віталій Панич

Віталій Панич

Водночас рідні та близькі Панича стверджували, що довго підозрювали коронавірус, але експрес-тест на COVID-19 і два ПЛР-тести виявилися негативними.

Нагадаємо, що в лікарні в Києві в неділю, 7 червня, помер український волонтер АТО Віталій Панич. Після його смерті в Київській міській клінічній лікарні №4 зникли особисті речі волонтера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на могилі вбитого бійця ООС трагічно помер його друг.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Київ
Теги
АТО волонтерство
Кияни Життя столиці

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