З'ясувалася особистість "Леннокса Льюїса" з Шулявського мосту: фото і неймовірна історія

Темношкірим будівельником, якого помітили під час робіт зі спорудження Шулявського мосту в Києві і якого в мережі порівняли з британським боксером Ленноксом Льюїсом, виявився 36-річний Бен з Демократичної Республіки Конго.

Чоловік вирішив покинути країну після того, як в 2011 році Жозеф Кабіла був обраний президентом держави на другий термін. Бен і його сім'я були в опозиції до влади, розповів чоловік в інтерв'ю виданню "Страна" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами будівельника, хоч його країна і красива, але там немає роботи, й існує багато проблем. Він також додав, що його батьки через хвороби померли близько п'яти років тому, а залишився тільки брат Мо і сестра Марьям.

"Леннокс Льюїс" з Шулявського мосту Facebook/Женя Уманський

Чоловік зазначив, що в Конго працював електриком, але заробляв дуже мало. У той же час він дуже хотів потрапити в Париж (Франція), куди поїхав брат батька Абіга. Дядько постійно передавав родині гроші, й Бен хотів робити так само. Але замість Франції, чоловік випадково потрапив в Україну.

"З Конго ми виплили на кораблі в Росію. Нас була група з 15 осіб. Нам сказали, що з Росії на автобусі нас довезуть до Парижу. Але привезли в Україну. Це було в 2011 році", – сказав Бен.

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Під час поїздки, яка була нелегальною, у нього відібрали документи. Чоловік до останнього не розумів, де він, і спочатку думав, що все йде за планом. Вже на Шулявському ринку в Києві африканці, які торгували там, пояснили Бену, що він в столиці України.

"Мені пощастило, що на ринку я зустрів Маріс. Це хлопець з того ж району Конго, де жив і я. Він забрав мене на деякий час до себе", – зазначив чоловік.

Уже пізніше Бену допомогли з роботою, але увесь час у нього виникали проблеми через відсутність документів.

"Леннокс Льюїс" з Шулявського мосту Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL, темношкірий будівельник, який був помічений на будівництві Шулявського мосту в Києві, викликав великий ажіотаж в мережі.

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