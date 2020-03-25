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25 березня • оновлено в 19:08
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Під офісом Зеленського влаштували мітинг під час карантину. фото

1.7т
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У Києві під Офісом президента України 25 березня, під час карантину через коронавірус COVID-19, люди влаштували нечисельний мітинг проти останніх домовленостей у Мінську (Білорусь).

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Про це дізналися журналісти OBOZREVATEL. Площа під ОПУ була майже пустою, на ній було лише кілька людей з плакатами і речима (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під офісом Зеленського влаштували мітинг під час карантину

Під офісом Зеленського влаштували мітинг під час карантину

Зокрема, на банерах було написано: "Вимога №1 – скасувати "мінський договорняк", "Вимога №3 – звільнити Сивоху: "російська окупація, а не внутрішній конфлікт", "Вимога №4 – припинити відведення українських військ", "Весна на граніті".

"Я три місяці тому повернулася з Криму, з Севастополя, і те, що відбувається зараз з Мінськими домовленостями – це... Я не можу це допустити", – пояснила мітингувальниця Вікторія.

За її словами, на протест ніхто не звернув увагу, а учасників просто відмовилися почути.

"Я перебуваю тут тиждень. Сам протест триває уже 13-ту добу", – відзначила дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Теми
мінські домовленості Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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