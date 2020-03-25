У Києві під Офісом президента України 25 березня, під час карантину через коронавірус COVID-19, люди влаштували нечисельний мітинг проти останніх домовленостей у Мінську (Білорусь).

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Про це дізналися журналісти OBOZREVATEL. Площа під ОПУ була майже пустою, на ній було лише кілька людей з плакатами і речима (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під офісом Зеленського влаштували мітинг під час карантину

Зокрема, на банерах було написано: "Вимога №1 – скасувати "мінський договорняк", "Вимога №3 – звільнити Сивоху: "російська окупація, а не внутрішній конфлікт", "Вимога №4 – припинити відведення українських військ", "Весна на граніті".

"Я три місяці тому повернулася з Криму, з Севастополя, і те, що відбувається зараз з Мінськими домовленостями – це... Я не можу це допустити", – пояснила мітингувальниця Вікторія.

За її словами, на протест ніхто не звернув увагу, а учасників просто відмовилися почути.

"Я перебуваю тут тиждень. Сам протест триває уже 13-ту добу", – відзначила дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким нібито фіксується суб'єктність ОРДЛО.

Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування консультативної ради буде підписано 25 березня.

За підсумками засідання РНБО 13 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

54 нардепи від "Слуги народу" виступили проти створення так званого консультативного органу.

Нардеп із фракції "Слуга народу" Віталій Безгін заявив, що згода України заснувати консультативну раду не означає, що Київ більше не вважає Росію стороною збройного конфлікту на Донбасі.

Група переселенців із Донбасу звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити створення консультативної ради з представниками ОРДЛО на Мінських перемовинах.

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