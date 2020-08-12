Звичайне фото, зроблене у центрі Києва в 1960-х, викликало хвилю ностальгії в мережі

Раритетне фото жінки, яка годувала голубів у центрі Києва в 1960-х роках, викликало в мережі ностальгію і змусило жителів столиці поділитися своїми історіями.

Знімок був зроблений на Бессарабській площі. Його розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook.

На фото зображена жінка похилого віку, яка годувала сотні голубів за маленьким парканчиком на площі.

Такий досить звичайний знімок викликав у користувачів мережі хвилю ностальгії і змусив розповісти історії з минулого.

"У 70-і роки жінка дуже похилого віку годувала щодня голубів на газоні біля кінотеатру "Орбіта". Вона годині о 5-6 вечора йшла з відром з кормом прямо через Хрещатик, зовсім не звертаючи уваги на потік машин, тоді вже був підземний перехід, голуби летіли до неї, а вона висипала все відро прямо на газон. І газон був так утрамбований їх маленькими червоними лапками, наче ним пройшовся каток", – розповіла одна з киянок.

"Моя бабуся щодня годувала ворон перед будинком, такого видовища я більше не бачив", "Я вчилася в 131 школі. У нас була вчителька російської мови і літератури Люція Миронівна, яка так само годувала голубів у дворі школи. Так згадалося зараз", – відзначили інші користувачі.

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