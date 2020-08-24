Зруйнований війною червоний корпус КНУ Шевченка показали на історичному фото
У мережі показали історичне фото зруйнованого війною головного червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка у центрі столиці.
Знімок датований 1943 роком. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"1943 рік. Червоний корпус Шевченка зруйнований війною. Виглядає гнітюче..." – йдеться у пості.
На фото видно крило червоного корпусу, де війна залишила вибитими вікна, а стіни зруйнованими.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам переглянути сучасні знімки головної будівлі університету та оцінити, як змінилось місце.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали раритетні фотолистівки з одними із найвідоміших місць Києва.