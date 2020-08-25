Зруйнований війною червоний корпус КНУ Шевченка показали на історичному фото

У мережі показали історичне фото зруйнованого війною головного червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка у центрі столиці.

Знімок датований 1943 роком. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"1943 рік. Червоний корпус Шевченка зруйнований війною. Виглядає гнітюче..." – йдеться у пості.

На фото видно крило червоного корпусу, де війна залишила вибитими вікна, а стіни зруйнованими.

Зруйнований війною червоний корпус КНУ ім. Т. Шевченка Facebook/Клуб корінного киянина

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам переглянути сучасні знімки головної будівлі університету та оцінити, як змінилось місце.

Червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка після відновлення www.pinterest.com

Червоний корпус КНУ ім. Т. Шевченка у сучасності kiev.zagranitsa.com

Червоний корпус КНУ ім. Т. Шевченка був зруйнований війною Скріншот посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали раритетні фотолистівки з одними із найвідоміших місць Києва.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!