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9 грудня • оновлено в 17:53
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Зовсім не зимова: з'явився прогноз погоди на тиждень у Києві

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У Києві протягом тижня, з 10 до 14 грудня, буде прохолодна погода, дощі чи сніг не передбачаються. Ймовірні лише невеликі опади у суботу вдень.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Майже увесь час вітер триматиметься в межах 5-10 м/с.

Так, протягом цілого тижня нічна температура буде близько -1...+1 градусів. У вівторок, 10 грудня, денна температура коливатиметься в межах +4...+6, у середу та четвер – до +2...+4. А от у п'ятницю та суботу, 13 і 14 грудня, – близько +1...+3.

Прогноз погоди на тиждень у Києві

Прогноз погоди на тиждень у Києві

У суботу вдень також ймовірний невеликий дощ, а ще посилення вітру до 7-12 м/с.

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Прогноз погоди на тиждень у Києві

Прогноз погоди на тиждень у Києві

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики пообіцяли, що зима у 2020 році в Європі та США буде м'якою, теплою та малосніжною.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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