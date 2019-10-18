Зодчество по-українськи: як у гонитві за "метрами" спотворюють Київ

Зовнішній вигляд багатьох історичних будівель Києва сьогодні є жалюгідним через велику кількість прибудов і балконів. Найсумнішим є те, що через ці конструкції, частина яких – самобуди, можуть постраждати люди.

Детальніше про цю проблему – у нашому матеріалі.

Днями у Києві спалахнув скандал із надбудовою біля Майдану Незалежності. За даними ЗМІ, один зі столичних адвокатів вирішив таким чином збільшити собі житлову площу. Одразу ж забили на сполох політики і місцева влада, а поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 356 Кримінального кодексу України (самоправство).

Надбудова на будівлі по вул. Софійська, 1 біля Майдану Незалежності Інформатор

Дійшло до того, що у Кабміні відбулася велика нарада, на якій обговорювали стратегію боротьби з незаконним будівництвом.

Цар-балкон

Спорудження біля Майдану – лише останній яскравий приклад свавільної архітектури по-київськи. За словами архітекторів, подібних "будівельних непорозумінь" по місту – сотні.

Щоб побачити балкони, легальність яких викликає великий сумнів, досить зайти у будь-який дворик у центрі міста.

На вулиці Антоновича, на верхньому поверсі однієї з багатоповерхівок умільці спорудили дивну прибудову, яку інтернет-користувачі порівняли з курником. Архітектурного шарму споруда не додала, але його власникам це, схоже, взагалі байдуже.

Балкон на вул. Антоновича Facebook Василя Чубірка

Facebook Василя Чубірка

А ось справжній цар-балкон можна побачити в офісній будівлі на Кудрявському узвозі. Спорудження, встановлене два роки тому, є галереєю, і фактично займає цілий поверх.

Цар-балкон на Кудрявському узвозі зайняв увесь поверх Facebook Володимира Землякова

Як розповів нашим журналістам віцепрезидент київської організації Національної спілки архітекторів Георгій Духовичний, автор проєкту будівлі (збудована у кінці 90-х) був удостоєний державної премії в галузі архітектури.

"Я сам допомагав архітектору, своєму колезі, підготувати звернення до прокуратури, оскільки галерея не тільки спотворила будівлю, а й загрожує її конструкції. Ви думаєте, щось після цього відбулося? Конструкція продовжує стояти. І таких прикладів не десятки і сотні, а тисячі!" – розповів він.

Духовичний вважає, що нелегальні прибудови суттєво впливають на тримальні здатності будинку і загрожують обваленням всієї конструкції. Він зазначив, що у цивілізованих країнах є будівельна поліція, яка, зауважуючи подібні порушення, негайно їх припиняє і виписує дуже серйозні штрафи.

"У нас будівельної поліції немає. А Державна архітектурно-будівельна інспекція, в компетенцію якої входить відстежувати подібні роботи, взагалі нічого не робить!" – зазначив він.

Балкон на вул. Малопідвальній, 21/8. Власник примудрився приліпити конструкцію до рогу будинку

Ціна питання – дві тисячі "баксів"

Неймовірно але факт: багато прибудов, що виглядають як самобуди, мають дозволи. За словами Духовичного, власникам ніхто не перешкоджав їх встановлювати, коли ж конструкція була готова, на неї отримували документи.

Одна з причин – посередники. У цьому переконалися і журналісти OBOZREVATEL.

Такі "шпаківні" журналісти OBOZREVATEL виявили у дворику по вул. Рейтарській

Під виглядом клієнта ми зв'язалися з одним з таких посередників і попросили допомогти в легалізації мегабалкона у будинку на вул. Рейтарській.

"Скажу прямо, якщо буде фінансування, то проблема легко буде усунена, дві – дві з половиною тисячі доларів коштує гарантоване вирішення питання з отриманням документів. Можемо їх (чиновників. – Ред.) помучити чотири – п'ять місяців, тоді це коштуватиме наполовину дешевше" , – розповів нашим журналістам "рішала".

Для цього, за його словами, створюється проєкт, який потім подається на узгодження, "Нам дадуть зауваження, ми їх виправимо і так рази три-чотири", – зазначив наш співрозмовник, додавши, що перед операцією буде обов'язково укладений договір, так що без обману.

Балкон у будинку на вул. Володимирській Фейсбук Halyna Tytysh

На думку Георгія Духовичного, найбільше архітектурне свавілля здійснюють люди, що мають відношення до влади.

"Якщо сьогодні інвентаризувати всі кричущі прибудови Києва, то з'ясується, що вони збудовані членами уряду і депутатами різних каденцій, а також їхніми родичами і друзями. Коли ж ми, архітектори, заявляємо, що треба відновити колишній вигляд будівлі, нам, знизивши голос, відповідають, що за цим стоять впливові люди", – відповів він.

Що робити?

Щоб відучити містян добудовувати до квартири, образно кажучи, "сарай" і "клуню", необхідно, ввести жорсткі штрафи, які повинні стягуватися, вважає Духовичний.

З ним згоден і ексглава департаменту міського благоустрою КМДА, народний депутат VIII скликання Дмитро Білоцерківець. Якщо прибудови, за його словами, можна легко демонтувати, то з балконами – проблема.

"Це приватна власність, на якій відбувається незаконна дія. Але місто не може просто так прийти і почати все зносити. Для цього міські та державні структури повинні подавати позов до суду", – розповів він, зазначивши, що суди можуть тривати по кілька років.

Зовнішній вигляд будинку по вул. Антоновича в минулому столітті і сьогодні

Інший важіль впливу – штрафи. Але вони, за словами Білоцерківця, ефективні, якщо справа стосується пам'ятника архітектури. "Інакше сума штрафу низька і основним покаранням є демонтаж балкона, який знов-таки відбувається на підставі судових рішень. У цьому випадку порушники розраховують, що або відіб'ються в судах, або про них забудуть. Тому треба посилювати покарання і спрощувати його процедуру", – зазначив він.

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