ЗНО у Києві: майже чотири тисячі випускників відмовились брати участь

У Києві майже чотири тисячі випускників цьогоріч не складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 24 червня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він відзначив, що сесія ЗНО стартує уже 25 червня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Столична влада ухвалила рішення про необов`язкове складання ЗНО для тих випускників, які не збираються цього року вступати до вищих навчальних закладів України. І, зважаючи на нинішню епідеміологічну ситуацію, воно є виваженим і правильним. Таке рішення ухвалили і на державному рівні також", – підкреслив Кличко.

"Хочу повідомити, що кожен п’ятий випускник шкіл, коледжів, професійно-технічних училищ Києва цього року не складатиме ЗНО. Це – майже чотири тисячі осіб. Усього ж на зовнішнє незалежне оцінювання в столиці зареєструвалася 31 тисяча людей. 22 тисячі з них – випускники цього року. Всі інші закінчили навчальні заклади у минулі роки", – додав він.

За словами мера столиці, для безпеки тих, хто складатиме ЗНО, а також педагогів місто вирішило задіяти якомога більше приміщень закладів освіти. Це зроблять для того, аби не збирати в одному приміщенні надто багато людей.

"Усього підготували сім тисяч аудиторій у понад 150-ти закладах. До проведення ЗНО місто долучило майже сім тисяч педагогів. У всіх пунктах тестування в столиці завчасно здійснять дезинфекцію. Також вони забезпечені антисептиками. А кожен учасник отримає захисну маску", – відзначив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 24 червня кількість заражених коронавірусом у Києві досягла 4 528 осіб. Добовий приріст захворюваності склав 99 осіб.