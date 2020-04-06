Фото з затриманням хлопця, якого поліція у рамках посилення карантину через коронавірус COVID-19 не пустила на спортмайданчик у київському Гідропарку і який дістався туди уплав, викликало ажіотаж у мережі.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Знімок зробив журналіст Богдан Амінов. Дописи з незвичним фото розмістило ВВС Україна на своїй сторінці у Facebook, а ще заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

"Фото дня. Чоловік, якого не пустили на спортмайданчик у київському Гідропарку, переплив річку, щоби туди дістатися. На березі його зустрів з десяток поліцейських", "Без маски, без собаки і без дитини. Я не вірю, що це бачу. Спортсмен, якого не пустили дорогою на спортмайданчик у Гідропарку, переплив річку заради тренування. Затримання проводили, як видно на фото, 14 поліцейських", – йдеться у дописах.

Затримання киянина, який поплив до Гідропарку Богдан Амінов

Користувачі мережі почали активно та вражено коментувати знімок із хлопцем.

"А коли крадіжки відбуваються, теж задіюють таку кількість поліції?", "Краще б вони такими силами захищали вирубку лісів!", "Мені здається, вони не дотримуються дистанції, а ще вони зібралися групою більше 10 осіб", "Це змагання "Хто кого"?", "У поліцейських сьогодні надважлива задача – виловлювати людей по парках. На одного – цілий десяток! А як ж постанова про те, що більше двох не можна збиратись?!" – написали вони.

Затримання киянина, який поплив до Гідропарку

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві хлопець, якого поліція у рамках посилення карантину через коронавірус COVID-19 не пустила на спортивний майданчик на територї Гідропарку, вирішив дістатися туди, перепливши протоку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!