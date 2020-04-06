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6 квітня • оновлено в 16:06
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Знімок затримання киянина, який поплив до Гідропарку, вразив мережу. Фото дня

4.3т
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Фото з затриманням хлопця, якого поліція у рамках посилення карантину через коронавірус COVID-19 не пустила на спортмайданчик у київському Гідропарку і який дістався туди уплав, викликало ажіотаж у мережі.

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Знімок зробив журналіст Богдан Амінов. Дописи з незвичним фото розмістило ВВС Україна на своїй сторінці у Facebook, а ще заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

"Фото дня. Чоловік, якого не пустили на спортмайданчик у київському Гідропарку, переплив річку, щоби туди дістатися. На березі його зустрів з десяток поліцейських", "Без маски, без собаки і без дитини. Я не вірю, що це бачу. Спортсмен, якого не пустили дорогою на спортмайданчик у Гідропарку, переплив річку заради тренування. Затримання проводили, як видно на фото, 14 поліцейських", – йдеться у дописах.

Затримання киянина, який поплив до Гідропарку

Затримання киянина, який поплив до Гідропарку

Богдан Амінов

Користувачі мережі почали активно та вражено коментувати знімок із хлопцем.

"А коли крадіжки відбуваються, теж задіюють таку кількість поліції?", "Краще б вони такими силами захищали вирубку лісів!", "Мені здається, вони не дотримуються дистанції, а ще вони зібралися групою більше 10 осіб", "Це змагання "Хто кого"?", "У поліцейських сьогодні надважлива задача – виловлювати людей по парках. На одного – цілий десяток! А як ж постанова про те, що більше двох не можна збиратись?!" – написали вони.

Затримання киянина, який поплив до Гідропарку

Затримання киянина, який поплив до Гідропарку

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві хлопець, якого поліція у рамках посилення карантину через коронавірус COVID-19 не пустила на спортивний майданчик на територї Гідропарку, вирішив дістатися туди, перепливши протоку.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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