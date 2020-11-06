Знайшлося рідкісне фото принца Чарльза у Києві
Історики оприлюднили в мережі архівне фото принца Уельського Чарльза під час офіційного візиту до Києва.
Світлина з'явилася на Telegram-каналі "Розсекречена історія". Вона датована 1996 роком. У дописі зазначили, що знімок був зроблений фотографом Валерієм Соловйовим та зберігався у фондах агентства Укрінформ.
Зокрема, автору вдалося зазнімкувати момент вітання принцом Чарльзом диригента військового оркестру в парку Вічної слави.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
сестра принца Чарльза, єдина донька королеви Єлизавети ІІ, принцеса Анна у вересні 1973 року також відвідувала Київ разом із батьком – герцогом Единбурзьким Філіпом.
В той час місто приймало у себе чемпіонат Європи з кінного спорту.
Нагадаємо, у 2018 році Київська міська рада передала королеві Великобританії Єлизаветі II земельну ділянку для експлуатації адміністративної будівлі в Шевченківському районі.