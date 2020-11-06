Знайшлося рідкісне фото принца Чарльза у Києві

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Життя столиці
1,4 т.
Принц Чарльз у 1996 році відвідував Київ

Історики оприлюднили в мережі архівне фото принца Уельського Чарльза під час офіційного візиту до Києва.

Світлина з'явилася на Telegram-каналі "Розсекречена історія". Вона датована 1996 роком. У дописі зазначили, що знімок був зроблений фотографом Валерієм Соловйовим та зберігався у фондах агентства Укрінформ.

Принц Чарльз під час візиту до Києва у 1996 році

Зокрема, автору вдалося зазнімкувати момент вітання принцом Чарльзом диригента військового оркестру в парку Вічної слави.

Принц Чарльз у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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