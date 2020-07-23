Знайшлися фото розвезення хліба в СРСР, які показують всю радянську реальність

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 02:20, 24.07.2020

У мережі з'явилися історичні фото розвезення хліба в СРСР у 70-80-х роках минулого століття авторства київського інженера Леоніда Решетняка.

Знімки радянської реальності опублікував журналіст і блогер Павло Бондаренко на своїй сторінці в Facebook. За його словами, в інженера було таємне хобі – той знімав життя людей, зокрема, на своїй "малій батьківщині" – Сумщині. Однією з тем був триптих про хліб (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на першому фото видно перевантаження хліба з машини на кінну повозку. Та мала доставити хліб у села, куди "хлібовозка" не могла дістатися через бездоріжжя.

Розвозка хліба в СРСР
Facebook/Павло Бондаренко

На другому і третьому знімках теж зображені вози з кіньми і хлібом всередині, але вже в інших населених пунктах. На четверте фото потрапив, за словами автора допису, учитель, який повертався додому з роботи бездоріжжям.

Розвозка хліба в СРСР
Facebook/Павло Бондаренко
Розвозка хліба в СРСР
Facebook/Павло Бондаренко
Учитель, який повертався додому
Facebook/Павло Бондаренко

Також Бондаренко звернув увагу на антисанітарію та худобу коней, зображених на кадрах.

Пост у мережі
Скриншот
Пост у мережі
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу розчулили раритетні фото каштанів у центрі Києва.

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