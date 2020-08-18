Знайдено архівне радянське фото зі скинутими у Києві церковними дзвонами

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 02:42, 19.08.2020

У мережі показали на фото, як в радянські часи з верхівки Володимирського собору в Києві скинули дзвони.

Архівний знімок датовано 1934 роком. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook.

"Скинуті з Володимирського собору дзвони разом з іншими сотнями дзвонів інших храмів поїдуть на переплавку, в Арсенал", – йдеться в пості.

У радянські часи з верхівки Володимирського собору в Києві скинули дзвони
Facebook/Клуб корінного киянина

На фото зображено підніжжя будівлі, люди в теплому одязі і скинутий на землю величезний дзвін.

Пост в мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі згадали трагічні події на Майдані Незалежності (тоді – площі Жовтневої революції) у Києві в серпні 1989 року, коли в результаті обвалу колон порталу головпоштамту загинули 11 осіб.

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Кияни Життя столиці

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