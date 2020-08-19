Знайдено архівне радянське фото зі скинутими у Києві церковними дзвонами

Володимирський собор в Києві в сучасності. life.bodo.ua

У мережі показали на фото, як в радянські часи з верхівки Володимирського собору в Києві скинули дзвони.

Архівний знімок датовано 1934 роком. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook.

"Скинуті з Володимирського собору дзвони разом з іншими сотнями дзвонів інших храмів поїдуть на переплавку, в Арсенал", – йдеться в пості.

У радянські часи з верхівки Володимирського собору в Києві скинули дзвони Facebook/Клуб корінного киянина

На фото зображено підніжжя будівлі, люди в теплому одязі і скинутий на землю величезний дзвін.

Пост в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі згадали трагічні події на Майдані Незалежності (тоді – площі Жовтневої революції) у Києві в серпні 1989 року, коли в результаті обвалу колон порталу головпоштамту загинули 11 осіб.

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