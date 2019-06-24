Змушені йти пішки! У Києві стався транспортний колапс

У понеділок, 24 червня, в Києві через ремонт шляхів швидкісного трамвая №1 утворився гігантський затор.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, рух транспорту на проспекті Леся Курбаса в сторону центру міста практично завмер. Громадський транспорт рухається дуже повільно. Пасажири виходять із автобусів і йдуть пішки по узбіччю.

Зазначимо, що в заторі разом із автомобілями також застрягли три пожежні авто.

Додамо, що про ремонт шляхів раніше повідомляв КП "Київпастранс". Роботи розпочалися 21 червня і триватимуть три місяці. У зв'язку з цим змінять графік руху швидкісного трамвая.

Мапа Києва

Капітальний ремонт шляхів почався на дільниці, яка розташована на перетині проспектів Леся Курбаса і Космонавта Комарова із залізницею Київ-Волинський — Святошин біля платформи "Борщагівка".

У "Київпастрансі" попередили, що затримується рух автобусів №3Т, 9, 69.

"Із 9:30 затримується рух автобусів №3Т, 9, 69 на пр. Курбаса, від вул. Ромена Роллана до пр. Гавела, скупчення транспорту, введено положення №4 (без розкладу)", — йдеться в повідомленні.

Затори у Києві

Затори у Києві

Затори у Києві

Затори у Києві

Затори у Києві

Затори у Києві

Затори у Києві

Затори у Києві

Затори у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві неподалік від ст. м. "Академмістечко" через ремонтні роботи перекрили трасу.

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