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19 січня • оновлено в 04:43
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Змінився до невпізнаваності: в мережі з'явилися неймовірні фото Києва понад 100 років тому

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У мережі з'явилися унікальні архівні фото столиці УкраїниКиєва в 1918 році.

Знімки зробив німецький фотограф просто з повітряної кулі. Їх опублікувало видання "Київ від минулого до майбутнього" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На фото зображені: Майдан Незалежності (колись – Думська площа), Києво-Печерська лавра і її мури, Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка, Ланцюговий міст, Поділ, Софійська площа, а також Володимирський собор.

Майдан Незалежності

Майдан Незалежності

Київ від минулого до майбутнього

Поділ

Поділ

Київ від минулого до майбутнього

Володимирський собор

Володимирський собор

Київ від минулого до майбутнього

Лаврські мури

Лаврські мури

Київ від минулого до майбутнього

Новини
"Цирк мого дитинства!" З'явилися вражаючі архівні фото центру Києва
Софійська площа

Софійська площа

Київ від минулого до майбутнього

Києво-Печерська лавра

Києво-Печерська лавра

Київ від минулого до майбутнього

Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка

Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка

Київ від минулого до майбутнього

Ланцюговий міст

Ланцюговий міст

Київ від минулого до майбутнього

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували вражаюче архівне фото засніженої Михайлівській площі в центрі Києва в 1914 році.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Місце
Україна Київ
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