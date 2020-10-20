ЗМІ добилися заборони на в'їзд до України пропагандисту Корчевнікову

Російському пропагандистові Борису Корчевнікову заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки.

Про це УП у вівторок, 20 жовтня, повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він зазначив, що після публікацій у ЗМІ інформації про прибуття Корчевнікова до Києва прикордонники провели перевірку і встановили, що він порушував українське законодавство – відвідував окупований Крим.

Корчевніков у Києві. Інстаграм пропагандиста

На момент в'їзду пропагандиста до Києва правоохоронці не мали інформації про його порушення, доручень щодо заборони в'їзду також раніше не надходило, додав Демченко.

Корчевнікову закрили в'їзд в Україну. УП

Зазначимо, що після окупації Криму Корчевніков кілька разів незаконно відвідував півострів, а під час своїх ефірів на пропагандистських російських телеканалах не раз називав українців "хунтою" і "фашистами".

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні 2019 року Корчевніков також відвідав Київ, заявивши, що почувався "як у гостинному домі" і до нього всюди ставилися тепло.