ЗМІ добилися заборони на в'їзд до України пропагандисту Корчевнікову

Кирило Лютий Життя столиці 23:33, 20.10.2020 Оновлено: 23:53, 20.10.2020

Російському пропагандистові Борису Корчевнікову заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки.

Про це УП у вівторок, 20 жовтня, повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він зазначив, що після публікацій у ЗМІ інформації про прибуття Корчевнікова до Києва прикордонники провели перевірку і встановили, що він порушував українське законодавство – відвідував окупований Крим.

Корчевніков у Києві.
Інстаграм пропагандиста

На момент в'їзду пропагандиста до Києва правоохоронці не мали інформації про його порушення, доручень щодо заборони в'їзду також раніше не надходило, додав Демченко.

Корчевнікову закрили в'їзд в Україну.
УП

Зазначимо, що після окупації Криму Корчевніков кілька разів незаконно відвідував півострів, а під час своїх ефірів на пропагандистських російських телеканалах не раз називав українців "хунтою" і "фашистами".

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні 2019 року Корчевніков також відвідав Київ, заявивши, що почувався "як у гостинному домі" і до нього всюди ставилися тепло.

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