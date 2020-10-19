Злива в Києві побила історичний рекорд: за добу випало більше місячної норми опадів

Злива в Києві минулої суботи, 17 жовтня, побила рекорд за всю історію спостережень із 1891 року.

Зокрема, того дня у столиці випало 42 мм опадів. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що попереднє рекордне значення щодо кількості опадів, яка перевищувала місячну норму, було зафіксовано в 2005 році.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, 17 жовтня у Києві випала рекордна кількість опадів – 42 мм, що на 14 мм більше ніж у 2005 році", – констатували фахівці.

Нагадаємо, що 17 жовтня після сильної зливи в Києві затопило низку вулиць. Через велику кількість опадів на проїжджій частині зупинився рух трамваїв. Автомобілі також насилу пересувалися містом. Очевидці опублікували в соцмережах фото і відео наслідків негоди в столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 жовтня у Києві спостерігалося найчистіше повітря починаючи з літнього періоду 2020 року, заявив глава Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.