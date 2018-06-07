У Києві в міськраді відбулися сутички: з'явилися нові подробиці

У Києві 7 червня до сесійної зали міської ради (КМР) увірвалися кияни: між ними і депутатами відбулися сутички.

Конфлікт стався через розгляд питання про забудову на Подолі, повідомив активіст Сергій Буйгашев на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Національний корпус" (націоналістична партія. - Ред.) увірвався до сесійної зали, зламав двері. Депутати намагаються вийти на обід, але їх не випускають", - розповів Буйгашев.

Facebook Sergey Buygashev

Facebook Sergey Buygashev

Також він зазначив, що трибуну заблокували деякі депутати.

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"Кияни увірвалися в сесійну залу КМР. Частина депутатів заблокували трибуну", - написав Буйгашев.

Як пізніше заявили у прес-службі Київської міської ради на офіційному сайті, пленарне засідання довелося перенести.

"Застосування фізичної сили щодо працівників секретаріату Київської міськради, а також пошкодження майна і обладнання сесійної зали роблять проведення пленарного засідання неможливим", - пояснили у прес-службі.

Зазначимо, що сьогодні, 7 червня, на пленарному засіданні міськради мали у другому читанні прийняти рішення про розірвання договорів оренди землі на Подолі між міськрадою та підприємством "Маркон". Як писав OBOZREVATEL, раніше там планувалося будівництво готелю на Замковій горі.