Зима відступить: з'явився неочікуваний прогноз погоди в Києві на вихідні

У Києві на вихідних, 8 та 9 лютого, погода поступово ставатиме теплішою, а сніг припинить падати.
Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у суботу та неділю сягатиме 5-10 м/с.
Увесь час упродовж вихідних буде сухо та хмарно. Ніч суботи, 8 лютого, буде доволі морозною – очікується -7...-9°, а от вдень температура підійметься до -1...+1°.
Погода у Києві. Ілюстрація
У неділю, 9 лютого, мороз ще більше відступить. Вночі очікується -4...-6°, а вдень – аж до +3...+5°.
Прогноз погоди у Києві
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, похолодання в Україні в лютому скасовується, оскільки, згідно з останніми прогнозами, в країні в цей період знову настане потепління.
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