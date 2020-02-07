Зима відступить: з'явився неочікуваний прогноз погоди в Києві на вихідні

У Києві на вихідних, 8 та 9 лютого, погода поступово ставатиме теплішою, а сніг припинить падати.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у суботу та неділю сягатиме 5-10 м/с.

Увесь час упродовж вихідних буде сухо та хмарно. Ніч суботи, 8 лютого, буде доволі морозною – очікується -7...-9°, а от вдень температура підійметься до -1...+1°.

Погода у Києві. Ілюстрація

У неділю, 9 лютого, мороз ще більше відступить. Вночі очікується -4...-6°, а вдень – аж до +3...+5°.

Прогноз погоди у Києві Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, похолодання в Україні в лютому скасовується, оскільки, згідно з останніми прогнозами, в країні в цей період знову настане потепління.

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