Зима відступить: з’явився непередбачуваний прогноз погоди у Києві

У Києві з середи, 9 жовтня, погода поступово ставатиме теплішою. Вночі не передбачаються заморозки, а з кожним днем температура ставатиме більшою. Щоправда, киян очікують дощі.

Прогноз на 9 жовтня дала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, у столиці буде хмарно.

"У Києві середа вже буде теплішою. Вночі – без заморозків, +4…+5 градусів, а вдень очікується близько +12 градусів. Щоправда, буде хмарно і навіть невеликий дощ", – написала Діденко.

З’явився непередбачуваний прогноз погоди у Києві

Про незначне потепління повідомили і на сайті Укргідрометцентру. Відзначається, що 9 жовтня нічна температура сягне +3…+5 градусів, денна – до +9…11. Опади випадуть лише удень.

А от з четверга до суботи дощ йтиме цілодобово. Температура вночі коливатиметься в межах +6…+9 градусів, а вдень – до +13…+15.

Прогноз погоди Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в Україні очікується кілька періодів "золотої осені": 4-5 днів перед Покровою 14 жовтня і 3-5 днів ще після 20-го числа.

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