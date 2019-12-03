Зима відступає: з’явився неочікуваний прогноз погоди у Києві

У Києві з 4 до 7 грудня буде холодна погода, втім, все ще не по-справжньому зимова. Опади протягом тижня не передбачаються, ймовірний лише невеличкий сніг у четвер вночі, 5 грудня.

Відповідний прогноз з’явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер здебільшого буде 5-10 м/с, часом – 3-8 м/с.

Температура у середу, 4 грудня, вночі очікується в межах -2…-4 градусів, вдень підійметься до 0…-2. У четвер нічна температура буде аналогічною, а от денна – до +2…+4 градусів.

Погода в Києві

У п’ятницю, 6 грудня, вночі передбачається -1…-3 градуси, вдень – близько +2…+4. У суботу погода буде такою ж, як і днем раніше.

Прогноз погоди у Києві Скріншот/Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня в Україні на зміну потеплінню прийдуть морози, у другій половині місяця очікується сніжна погода.

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