Журналіст дорікнув українцям через "колоніальні" назви в Києві

Український журналіст і дослідник історії Вахтанг Кіпіані обурився через засилля російськоорієнтованих назв вулиць у столиці держави – Києві.

Про цю проблему він написав на особистій сторінці у Facebook, наголосивши, що українська свідомість ще до кінця не звільнилася від радянського мислення та штампів. Крім того, Кіпіані зауважив, що така тенденція спостерігається не лише в Києві, а й по всій Україні.

"Існування московських, саратовських, пушкінських (поза Києвом, Одесою та Бессарабією, де він був), гагарінських, чкаловських, мічурінських та інших імперських топонімів, включно з вишенькою на київському торті – станцією метро імені Великого Російського Письменника – це найочевидніші ознаки колоніальної свідомості укрАинцев", – написав журналіст.

"Нагадаю, що станції цього імені нема в жодному метрополітені Росії та світу. У нас є. Бо він русскій. А яка в туземців культура?" – із сарказмом додав Кіпіані.

Допис Кіпіані набув розголосу в мережі, відтак багато підписників журналіста підтримали його й розповіли про схожі російські топоніми у своїх містах і селах.

"Декомунізації замало. Потрібні демосковізація, деімперіалізація та дехохляція", "Як і існування совкового топоніма "ВДНГ", повернутого держчиновниками вже після закону про декомунізацію", "Разом із декомунізацією треба проводити деімперіалізацію, а особливо в південних областях, де просто напхано всього цього й добром не завершиться", "У нас у Харкові цілий проспект Московський. Одна з головних вулиць міста. Сепарні на радість", "А в Станиці Луганській є вулиця Москва-Донбас", – обурюються українці.

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