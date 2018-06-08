"ЖК" Айнене ": розгром табору ромів в Києві викликав суперечку в мережі

Черговий розгром ромського поселення в Києві викликав резонанс у соцмережах: мешканці міста нарікають на поліцію і висловлюються про радикальні дії громадської організації "Нацдружини".

Зокрема, дискусія розгорілася під постом в групі "Київ Оперативний" в Facebook, де опублікували обіцянку поліції Києва притягнути до відповідальності всіх учасників інциденту.

Нагадаємо, що правоохоронці заявили, що будуть жорстко реагувати на порушення щодо представників етнічних меншин. Дії членів "Національних дружин" в поліції назвали псевдоультиматумами заради піару і показовими погромами.

Деякі користувачі соцмережі різко відреагували на таку заяву: мовляв, з незаконним поселенням поліція впоратися не може, а ось "дружинників" притягати до відповідальності буде.

"Тобто самі прибрати ромів з громадського національного парку поліція не в змозі (вони туди викликалася неодноразово), а як папірці писати і справи заводити - так тут хлібом не годуй", - прокоментувала Олена Борсук.

"У будь-парковій зоні тепер ЖК "Айнене": доступне житло для молодих сімей", - написав Олександр Кріпкий.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Були також і ті, хто засудив дії "Нацдружинників".

"Влаштовувати погроми - це варварство столітньої давнини і ганьба на роки вперед", - написав Максим Рудий.

"Група людей з сокирами (представники "Національних дружин", - Ред.) - це перебір, але громадські місця і Київ не для кочових племен, виділіть їм за містом окрему ділянку і охороняйте", - висловився Сергій Кириленко.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, поселення ромів влаштувалося на лісопарковій території НПП "Голосіївський". Його співробітники заявили про те, що роми рубають дерева, смітять і кидаються камінням. Поселенці виїхали з парку і заявили поліції, що їм погрожували. Після цього члени організації "Національні дружини" прийшли до місця екс-поселення табору і знищили кинуті там речі.