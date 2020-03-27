Житній ринок Києва понад 100 років тому показали на фото: як змінилося місце

У мережі показали раритетне фото Житнього ринку у Подільському районі Києва в 1900-х роках.
Знімок був опублікований на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Він був чорно-білим, його зробив кольоровим киянин Костянтин Малєєв (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам оцінити як виглядав Житній ринок більше ста років тому, і яким він став у сучасності.
Житній ринок Києва понад 100 років тому
Житній ринок Києва понад 100 років тому
Житній ринок Києва в сучасності
Житній ринок Києва в сучасності
gloss.ua
Житній ринок Києва в сучасності
Kyiv maps
Житній ринок Києва в сучасності
The Village Україна
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі порівняли фото вулиці Симона Петлюри, що впирається в центральний залізничний вокзал в Києві, в різні роки.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".