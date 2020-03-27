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27 березня • оновлено в 03:24
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Житній ринок Києва понад 100 років тому показали на фото: як змінилося місце

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У мережі показали раритетне фото Житнього ринку у Подільському районі Києва в 1900-х роках.

Знімок був опублікований на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Він був чорно-білим, його зробив кольоровим киянин Костянтин Малєєв (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам оцінити як виглядав Житній ринок більше ста років тому, і яким він став у сучасності.

Житній ринок Києва понад 100 років тому

Житній ринок Києва понад 100 років тому

Житній ринок Києва понад 100 років тому

Житній ринок Києва в сучасності

Житній ринок Києва в сучасності

Житній ринок Києва в сучасності

gloss.ua

Житній ринок Києва в сучасності

Житній ринок Києва в сучасності

Kyiv maps

Житній ринок Києва в сучасності

Житній ринок Києва в сучасності

The Village Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі порівняли фото вулиці Симона Петлюри, що впирається в центральний залізничний вокзал в Києві, в різні роки.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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