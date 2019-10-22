Жетони у метро залишаються: у Києві відклали повномасштабний запуск е-квитка

У Києві перенесли повномасштабне впровадження єдиного електронного квитка, яке було заплановано на 1 листопада.
До цієї дати збиралися повністю вивести з обігу жетони та паперові квитки в наземному транспорті, однак це затягнеться до кінця 2020 року, пише "Сегодня".
"Ми вирішили перенести запуск в промислову експлуатацію електронного квитка. Але в будь-якому випадку кияни вже активно ним користуються, купують і поповнюють картки. Також паралельно працюватимуть жетони і паперові квитки. Їх поступово будуть виводити з обігу. Я думаю, процес виведення жетонів і паперових квитків триватиме до кінця наступного року", – пояснив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.
Єдиний електронний квиток у Києві
КМДА
Він зазначив, що система єдиного квитка потребує доопрацювань. Станом на середину жовтня, в роботу не введені всі автомати для продажу і поповнення таких карток, крім того, у роботі відбуваються періодичні збої.
Як писав OBOZREVATEL, поступово у метрополітені Києва відмовляться не тільки від жетонів, але і так званих зелених карток, які поповнюються в касах і терміналах самообслуговування.
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