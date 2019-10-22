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22 жовтня • оновлено в 13:03
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Жетони у метро залишаються: у Києві відклали повномасштабний запуск е-квитка

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У Києві перенесли повномасштабне впровадження єдиного електронного квитка, яке було заплановано на 1 листопада.

До цієї дати збиралися повністю вивести з обігу жетони та паперові квитки в наземному транспорті, однак це затягнеться до кінця 2020 року, пише "Сегодня".

"Ми вирішили перенести запуск в промислову експлуатацію електронного квитка. Але в будь-якому випадку кияни вже активно ним користуються, купують і поповнюють картки. Також паралельно працюватимуть жетони і паперові квитки. Їх поступово будуть виводити з обігу. Я думаю, процес виведення жетонів і паперових квитків триватиме до кінця наступного року", – пояснив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

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Єдиний електронний квиток у Києві

Єдиний електронний квиток у Києві

КМДА

Він зазначив, що система єдиного квитка потребує доопрацювань. Станом на середину жовтня, в роботу не введені всі автомати для продажу і поповнення таких карток, крім того, у роботі відбуваються періодичні збої.

Як писав OBOZREVATEL, поступово у метрополітені Києва відмовляться не тільки від жетонів, але і так званих зелених карток, які поповнюються в касах і терміналах самообслуговування.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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