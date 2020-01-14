Згоріли всі ліки: на Донбасі пожежа знищила базу волонтерів ООС

У ніч на 14 січня в в районі Широкиного Донецької області згоріла база волонтерів-парамедиків, які допомагали Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

В результаті вогонь знищив усі накопичені запаси ліків та інше цінне майно, повідомила на своїй сторінці у Facebook волонтерка Юлія Паєвська (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"База "Ангелів Тайри" згоріла цієї ночі. Згоріли всі волонтерські медикаменти та обладнання, частково особисті речі. Один із волонтерів отримав незначні опіки. Машини цілі", – написала вона.

Пожежа знищила базу волонтерів ООС Facebook Юлії Паєвської

Паєвська уточнила, що ймовірною причиною пожежі стало займання проводки. Однак рятувальникам вдалося врятувати від полум'я деякі запаси для військових на фронті. За словами волонтерки, тепер база потребує допомоги, щоб відновити свої ресурси.

У вогні згоріли всі ліки й безліч майна Facebook Юлії Паєвської

Причиною НП могло бути займання проводки Facebook Юлії Паєвської

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 грудня стало відомо про трагічну загибель мешканки селища Опитне на Донбасі, 79-річної Марії Горпинич, котра стала легендою через свою патріотичну позицію.

"Кіборг у штатському", як прозвали стареньку, згоріла заживо в своєму будинку. Пожежа трапилася через займання від гасової лампи або свічки. Рятувальники не змогли вчасно дістатися на місце НП через відсутність нормальної дороги.

Жінка жила без електрики й під загрозою постійних обстрілів російських окупантів, проте до останнього залишалася на передовій і допомагала волонтерам.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!