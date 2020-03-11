Зеленський звільнив голову Київської ОДА: ким замінив

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації, а також призначив Василя Володіна тимчасово виконуючим обов'язки голови КОДА.

Відповідні укази №75/2020 та №76/2020 з'явилися на офіційному сайті президента. Обидва датовані 11 березня 2020 року.

"Звільнити Чернишова Олексія Михайловича з посади голови Київської обласної державної адміністрації, згідно з поданою ним заявою", – йдеться у першому указі.

Чернишов, Зеленський і Володін

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації на Володіна Василя Геннадійовича", – написано у другому.

Примітно, що до цього Володін був заступником очільника КОДА. Відповідне розпорядження 20 грудня 2019 року підписав сам Чернишов. Тоді кандидатуру Володіна було погоджено Офісом президента та Кабміном.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський призначив очільником Київської обласної державної адміністрації Чернишова. Відповідний указ був датований 28 жовтня 2019 року.

Вже 4 березня Верховна Рада України проголосувала за призначення Чернишова на пост міністра розвитку громад і територій України. На цій посаді він замінив Дениса Шмигаля, який очолив український уряд.

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