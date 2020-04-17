Зеленський зібрав нараду через смог у Києві: названі причини та загрози

Смог над Києвом станом на 17 квітня не становив хімічної та радіологічної загрози. Він не пов'язаний із пожежами у Чорнобильській зоні відчуження.
Про це під час наради президенту України Володимиру Зеленському доповіли очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, написала пресслужба Зеленського. За їхніми словами, радіаційний фон у місті та області був у межах норми й не перевищував природних фонових значень.
"Все, що у Києві відбувається, – це не через Чорнобильську зону (Йдеться про пожежі. – Ред.). Все, що нам принесло, – на 90% надуло з Житомирської області. Це за рахунок вітрів, які йдуть у наш бік і накривають Київ. До того ж вчора була буря навколо всього Києва", – наголосив Аваков.
Зеленський зібрав нараду через смог у Києві
Чечоткін також запевнив, що запах диму у столиці України не пов'язаний із пожежами в Чорнобильській зоні відчуження. Він додав, що загрози пожежі станом на 17 квітня немає ані для об'єкту "Укриття", ані для сховища радіаційних відходів.
Зеленський наполіг на тому, щоб Міністерство охорони здоров'я якомога частіше давало рекомендації для тих, хто перебуває в зоні, де поширюється дим. А очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що відомство постійно робить це.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Київ і область 16 квітня накрило густим пилом, зірвався потужний ураган.
Того ж дня у столиці України зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали зачинити вікна і не виходити на вулицю.
Київ 16 квітня став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Спочатку максимальний показник забруднення був зафіксований в діапазоні 238 AQI.
Рівень забруднення повітря в українській столиці досягнув дуже високих показників. За годину він піднявся до 380 AQI.
Через смог і пилову бурю у Києві багато людей занепокоїлися, чи не стали причиною забруднення повітря пожежі в Чорнобильській зоні.
Київ вранці 17 квітня залишився на першому місці в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Показник був зафіксований у діапазоні 215 AQI.
Столицю України вранці 17 квітня знову накрили хмари пилюки та незрозумілого диму.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".