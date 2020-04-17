Зеленський зібрав нараду через смог у Києві: названі причини та загрози

Смог над Києвом станом на 17 квітня не становив хімічної та радіологічної загрози. Він не пов'язаний із пожежами у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це під час наради президенту України Володимиру Зеленському доповіли очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, написала пресслужба Зеленського. За їхніми словами, радіаційний фон у місті та області був у межах норми й не перевищував природних фонових значень.

"Все, що у Києві відбувається, – це не через Чорнобильську зону (Йдеться про пожежі. – Ред.). Все, що нам принесло, – на 90% надуло з Житомирської області. Це за рахунок вітрів, які йдуть у наш бік і накривають Київ. До того ж вчора була буря навколо всього Києва", – наголосив Аваков.

Зеленський зібрав нараду через смог у Києві

Чечоткін також запевнив, що запах диму у столиці України не пов'язаний із пожежами в Чорнобильській зоні відчуження. Він додав, що загрози пожежі станом на 17 квітня немає ані для об'єкту "Укриття", ані для сховища радіаційних відходів.

Зеленський наполіг на тому, щоб Міністерство охорони здоров'я якомога частіше давало рекомендації для тих, хто перебуває в зоні, де поширюється дим. А очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що відомство постійно робить це.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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