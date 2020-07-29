Зеленський зі Степановим відкрили новий корпус "Охматдиту" в Києві

Президент України Володимир Зеленський разом з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим 29 липня відкрили другу чергу нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві.

Відповідний відеоролик з'явився на сторінці Офісу президента у Facebook. Зеленський відзначив, що відкрито шість відділень у цьому корпусі. За його словами, це допоможе зберегти життя дітям (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Президент України підкреслив, що у "Охматдиті" – найсучасніша техніка та діагностика найкращого рівня.

"Якщо раніше дітей відправляли за кордон заради діагностики, а це коштувало дуже багато, але не у всіх є такі кошти, то тепер цього не потрібно робити. Адже тут є сучасний діагностичний центр", – заявив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві ще 1 червня мало відбутися відкриття відділень Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", проте через пандемію коронавірусу його перенесли на кінець липня.