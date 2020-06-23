Зеленський взяв на контроль закупівлю житла для постраждалих від вибуху у Києві

Юрій Сергієнко Життя столиці 18:57, 23.06.2020

Президент України Володимир Зеленський взяв на особистий контроль покупку квартир для жителів столиці, які постраждали під час вибуху житлового багатоповерхового будинку на Позняках.

Про це повідомляється на сайті глави держави. Уточнюється, що президент моніторить це питання.

"Глава держави моніторить ситуацію щодо будинку у Києві, де стався вибух і загинуло п'ять осіб. Він тримає на особистому контролі питання швидкої покупки квартир для всіх, хто постраждав в результаті цієї надзвичайної ситуації", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

На COVID-19 за добу в Україні захворіли понад 800 осіб: статистика МОЗ на 23 червня

Неправильное НАБУ, или Почему в Украине высокие портовые сборы

У дитсадки України увірвався COVID-19: тести роблять тільки через два тижні, а батьки б'ють на сполох

Долар може впасти на 40%: що чекає українців і які прогнози

Ви засранці, – Зеленський емоційно звернувся до далекобійників