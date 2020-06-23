Зеленський взяв на контроль закупівлю житла для постраждалих від вибуху у Києві
Президент України Володимир Зеленський взяв на особистий контроль покупку квартир для жителів столиці, які постраждали під час вибуху житлового багатоповерхового будинку на Позняках.
Про це повідомляється на сайті глави держави. Уточнюється, що президент моніторить це питання.
"Глава держави моніторить ситуацію щодо будинку у Києві, де стався вибух і загинуло п'ять осіб. Він тримає на особистому контролі питання швидкої покупки квартир для всіх, хто постраждав в результаті цієї надзвичайної ситуації", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Дарницькому районі Києва приблизно в 10.00 21 червня стався вибух в житловому будинку. В результаті було пошкоджено декілька поверхів.
Були виявлені тіла п'яти жертв вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві.
23 червня рятувальники закінчили розбір завалів.
У МВС вирішили розглядати дві версії НП.
Момент вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві потрапив на відео.