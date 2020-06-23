Зеленський взяв на контроль закупівлю житла для постраждалих від вибуху у Києві

Під час вибуху будинку у Києві загинуло п'ятеро людей

Президент України Володимир Зеленський взяв на особистий контроль покупку квартир для жителів столиці, які постраждали під час вибуху житлового багатоповерхового будинку на Позняках.

Про це повідомляється на сайті глави держави. Уточнюється, що президент моніторить це питання.

"Глава держави моніторить ситуацію щодо будинку у Києві, де стався вибух і загинуло п'ять осіб. Він тримає на особистому контролі питання швидкої покупки квартир для всіх, хто постраждав в результаті цієї надзвичайної ситуації", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL: